POL-PDLD: Hagenbach - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis aufgefallen

Herxheim (ots) - Am vergangenen Wochenende beschmierten unbekannte Täter die Sporthalle des Pamina-Schulzentrums in Herxheim mit Farbe und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341/2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte ...

