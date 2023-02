Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe schlagen in Kassel und Niestetal zu: Zeugen nach Diebstahl von Toyota Land Cruiser und BMW X4 gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold und Niestetal:

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Kassel-Kirchditmold und Niestetal zwei hochwertige SUV gestohlen. Beide Fälle könnten auf das Konto derselben Täter gehen, bei denen es sich offenbar um professionell agierende Diebe handelte. Wann genau im Laufe der Nacht die Diebstähle stattfanden, ist bislang unbekannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Beide Autobesitzer hatten den Diebstahl gegen 7:30 Uhr am heutigen Mittwochmorgen bemerkt und sich nahezu zeitgleich bei der Polizei gemeldet. In der Wurmbergstraße in Kassel, nahe dem Wilhelmshöher Weg, wurde ein dunkelblauer Toyota Land Cruiser im Wert von ca. 40.000 Euro gestohlen. Eine sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem fünf Jahre alten SUV verlief bisher ohne Erfolg. Die zweite Tat ereignete sich in der Kalkbergstraße in Niestetal. Dort stahlen unbekannte Täter von einem Stellplatz einen schwarzen BMW X4. Baujahr 2016. Von dem SUV, dessen Wert auf 30.000 Euro geschätzt wird, fehlt bislang jede Spur.

Wer den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu einem der beiden Pkw-Diebstähle geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell