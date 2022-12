Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.12.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 16:51 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 39-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw vom Hessenring in Eschwege kommend den Zubringer zur B 452 in Richtung Reichensachsen. Als sie verkehrsbedingt abstoppen musste, bemerkte dies der nachfolgende 42-jährige aus Eschwege zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Gegen Laternenmast gefahren

Um 21:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 37-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Straße "Am Bach" in Wanfried und bog nach rechts in die Marktstraße ein. Dabei verlor sie für einen kurzen Moment die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen einen dort aufgestellten Laternenmast. Das Auto wurde im Frontbereich derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Unfallflucht

Um 13:20 Uhr wurde gestern Mittag eine Unfallflucht in Niederhone gemeldet. Demnach befuhr ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer die Südstraße von Oberhone in Richtung Niederhone und geriet dabei mit dem Fahrzeug im Einmündungsbereich zur Landstraße von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf die dortige Verkehrsinsel, auf der das aufgestellte Verkehrszeichen beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 300 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 12:42 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau die L 3424 zwischen Langenhain und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Straßenlaternen

Zwischen dem 11.11.22 und dem 30.11.22 wurden in der Struthstraße und in der Stresemannstraße in Eschwege insgesamt drei Straßenlaternen beschädigt. Während in der Struthstraße bei zwei Laternen die Streuscheibe (Lampenglas) zerstört wurden, wurde bei der Laterne in der Stresemannstraße die Sicherung gelockert. Den Sachschaden geben die Stadtwerke mit 1200 EUR an. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte sprühten mit goldener Farbe den Schriftzug "Sano 37242" in einer Größe von 120 cm x 120 cm auf die Innenwand einer Konzertmuschel im Kurpark in Bad Sooden-Allendorf. Die Tat wurde am gestrigen Donnerstag festgestellt; der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9270430.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 30./31.11.22 wurde in der Schloßstraße in Sontra ein Pkw, der dort ordnungsgemäß geparkt war, beschädigt. Unbekannte haben die komplette linke Fahrzeugseite mit einem durchgehenden Kratzer versehen. Sachschaden: ca. 2000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus Garage

Zwischen dem 26.11.22, 17:00 Uhr und dem 01.12.22, 05:45 Uhr wurde in der Sebastian-Kneipp-Straße in Ziegenhagen aus einer Garage ein Batterieladegerät im Wert von ca. 20 EUR entwendet. Hierzu wurde das ältere Holztor der Garage gewaltsam geöffnet, ohne äußerlich Sachschaden anzurichten. Hinweise: 055412/93040.

In Neuseesen wurde zwischen dem 30.11.22, 15:30 Uhr und dem 01.12.22, 06:00 Uhr aus einer Garage in der Hansteinstraße ein beschädigtes und ungesichertes Pedelec der Marke "Fischer" durch Unbekannte entwendet. Tatverdächtig ist hier der Fahrer eines weißen Sprinters (evtl. Schrotthändler), der auch einen vor der Garage stehenden älteren Rasenmäher an sich nahm. Schaden: 800 EUR. Hinweise: 055542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell