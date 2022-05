Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer kollidiert mit Auto

Neuss (ots)

Am Montag (9.05.), gegen 14:25 Uhr, kam es an der Einmündung "Im Taubental" Ecke Jagenbergstraße zu einem Unfall. Ein Autofahrer war zuvor auf der Straße "Im Taubental" unterwegs als an der Einmündung Jagenbergstraße ein Radfahrer von rechts querte. Eine Kollision konnte nicht verhindert werden. Der 63-jährige Radfahrer musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Trotz aller eigener Vorsicht und Beachtung der Regeln kann man als Radfahrer in eine gefährliche Situation geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann ein einfaches Sturzgeschehen zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf

