Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Neuss (ots)

Am Montagnachmittag (09.05.), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter Mann aus Neuss mit seinem Motorroller die Gladbacher Straße in Richtung Venloer Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei machte der Fahrer aus bislang unerklärlichen Gründen in Höhe der Einmündung "Am Pappelwäldchen" eine Vollbremsung und kam dabei zu Fall. Der Neusser wurde schwer verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat in Neuss zu melden.

