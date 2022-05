Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss und Korschenbroich

Neuss, Korschenbroich (ots)

Schmuck erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus am Gohrerberg in Neuss. Sie hatten am Montag (09.05.), in der Zeit von 17:45 bis 21:45 Uhr, ein Fenster aufgehebelt und waren in das Haus eingestiegen. In den Zimmern durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Wertsachen.

In der Zeit von Sonntagnachmittag (08.05.), 16:00 Uhr, bis Montagnachmittag (09.05.), 15:45 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Korschenbroich. Unbekannte hatten erfolglos am Schließzylinder einer Tür manipuliert und waren nicht in die Wohnung gelangt.

Hinweise auf die Täter liegen in beiden Fällen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Fachberater der Kripo beraten Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Experten sind ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell