Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Brand

Althengstett (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Haus in der Mühlwiesenstraße zu einer Rauchentwicklung und anschließender Explosion.

Gegen 17:30 Uhr nahmen die Hausbewohner bei ihrer Rückkehr zu Hause Rauch in ihrem Haus wahr. Bei einer Nachschau bemerkten sie, dass von dem im Keller befindlichen Energiespeichers der PV-Anlage, offenbar aus technischer Ursache, eine starke Rauchentwicklung ausging und es kurz darauf zur Explosion des Energiespeichers kam. Die beiden Hausbewohner wurden durch das Einatmen des Rauches nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und mussten durch den am Einsatzort befindlichen Rettungswagen ambulant behandelt werden. Durch die verständigte Feuerwehr Althengstett sowie benachbarte Feuerwehren wurde der Brand gelöscht. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf zwischen 400.000 und 500.000 Euro.

