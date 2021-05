Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Tresor bei Einbruch in Grundschule entwendet

Wermelskirchen (ots)

Heute Morgen (25.05.) um 06:15 Uhr hat der Hausmeister einer Grundschule in der Jahnstraße einen Einbruch festgestellt.

Am Vorabend gegen 23:30 Uhr war am Schulgebäude noch alles in Ordnung.

In der Nacht haben Unbekannte offenbar sowohl im Frontbereich ein Fenster zum Sekretariat als auch im rückwärtigen Bereich ein Fenster zum Lehrerzimmer und zu den Toiletten aufgehebelt.

Sie durchsuchten das Sekretariat und das Lehrerzimmer und entwendeten einen Tresor und einen Generalschlüssel. Der genaue Inhalt des Tresors war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell