POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise nach Vandalismusschaden erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag (16.01.2023, 18.30 Uhr) und Dienstag (17.01.2023, 08.00 Uhr) in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus an am Werseweg, stahlen unter anderem Werkzeug, Kupferrohre, Heizkörper und Alkohol. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben oder hat ...

mehr