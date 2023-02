Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Alkoholfahrten in einer Nacht in Kassel dank aufmerksamer Zeugen beendet

Kassel (ots)

Kassel: Gleich zweifach innerhalb kurzer Zeit konnten Polizeistreifen in der vergangenen Nacht zum heutigen Freitag in Kassel mutmaßlich betrunkene Autofahrer stoppen. Jeweils dank der schnellen Mitteilungen von aufmerksamen Zeugen beendeten sie die Alkoholfahrten, bevor jemand zu Schaden kam. Die erste Meldung über einen betrunkenen Autofahrer war gegen 1:10 Uhr über den Notruf 110 bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Demnach war an einer Tankstelle in der Kölnischen Straße ein junger Mann mit seinem Auto vorgefahren und anschließend torkelnd in den Verkaufsraum gegangen. Da Zeugen sofort die Polizei alarmierten, war eine Streife des Polizeireviers Mitte an Ort und Stelle, noch bevor der 24-Jährige aus Kassel seine Fahrt fortsetzen konnte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Wenig später in der Nacht, gegen 2:30 Uhr, alarmierte dann ein Minicar-Fahrer die Polizei über den Notruf 110, da ihm in der Werner-Hilpert-Straße ein Schlangenlinien fahrendes Auto aufgefallen war. Er blieb an dem Wagen dran und gab der Polizei laufend den Standort durch. Eine Streife des Polizeireviers Nord stoppte das Fahrzeug nur wenige Minuten später in der Holländischen Straße, Ecke Eisenschmiede und nahm den Fahrer, der einen betrunkenen Eindruck auf die Beamten machte, fest. Der 30-Jährige aus Immenhausen musste eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen und sich nun ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

