POL-LB: Ludwigsburg: Audi brennt vollständig aus

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in einen Container einer Baufirma ein, der auf einer Baustelle in der Maichinger Straße in Sindelfingen abgestellt war. Die Unbekannten entwendeten aus dem Inneren des Baucontainers hochwertiges Werkzeug im Wert von insgesamt rund 2.800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier ...

