POL-KS: Kassel (Stadt) - Brand in Mehrfamilienhaus - eine Person tot geborgen

Kassel (ots) - Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Straße "Am Mühlengraben" in Baunatal einen schwarzen Audi Q 7 mit dem Kennzeichen KS-B 9082 gestohlen. Der Diebstahl wurde am heutigen Morgen gegen 7:30 Uhr entdeckt. Letztmalig gesehen worden war der auf einem Stellplatz geparkte SUV noch gegen 23:30 Uhr ...

mehr