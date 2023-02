Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Wolfhager Straße: Ermittlungen zur Ursache dauern an; Obduktion soll Identität zweifelsfrei klären

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Samstag, 11. Februar 2022, um 14:08 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5438752 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand.)

Kassel-Rothenditmold: Nachdem es am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr in der Wolfhager Straße in Kassel zu einem tödlichen Wohnungsbrand gekommen war, werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Person, die von der Feuerwehr nur noch tot in der betroffenen Wohnung aufgefunden werden konnte, um den Bewohner dieses Appartements handelt. Die Identität soll nun bei einer für heute anberaumten Obduktion eindeutig geklärt werden. Die genaue Brandursache ist momentan noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, bei denen die Brandermittler des K 11 am morgigen Tag auch von Brandsachverständigen des Hessischen Landeskriminalamtes unterstützt werden. Weitere Personen waren bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Das Einschreiten der Feuerwehr hatte ein Übergriff des Brandes auf weitere Appartements verhindert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

