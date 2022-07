Polizei Mettmann

POL-ME: 83-Jähriger seit 17 Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Mettmann - 2207022

Mettmann (ots)

Dank der Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung konnte ein 83-jähriger Düsseldorfer am Montagvormittag (4. Juli 2022) gegen 10.15 Uhr in Mettmann gestoppt werden. Der Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und hatte zuvor versucht, sich einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entziehen.

Das war geschehen:

Gegen 10.15 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines grauen Hyundai auf der Schwarzbachstraße in Mettmann kontrollieren. Dieser war mit seinem Wagen auf Höhe der Hausnummer 10 unterwegs, obwohl die Durchfahrt an der Stelle für Kraftfahrzeuge verboten ist. Der Fahrer des Hyundai hielt zunächst kurz an, flüchtete dann aber in Richtung Norden.

Zufälligerweise bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens, die sich mit ihrem Fahrzeug an der Schwarzbachstraße/ Nordstraße aufhielt, den Einsatz und verfolgte den Hyundai. Dabei beobachteten die Einsatzkräfte, dass der Hyundai über Rot in den Kreuzungsbereich Schwarzbachstraße/ Seibelquerspange einfuhr und nach rechts abbog. Die Rettungswagenbesatzung verfolgte den Mann bis zur Sackgasse Seibelstraße, wo er schließlich anhielt.

Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte der Polizei ein. Es stellte sich bei den weiteren Ermittlungen heraus, dass der Mann, ein 83-jähriger Düsseldorfer, bereits vor fast 17 Jahren seine Fahrerlaubnis verloren hatte. Der Hyundai wurde abgeschleppt. Mehrere Ermittlungs- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich für die kollegiale Unterstützung bei der Feuerwehr Wülfrath.

