Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiederholter Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Oppurg (ots)

Ein 79-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde am 08.01.2022 gegen 11:40 Uhr in der Ortslage Oppurg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da es sich bereits um den zweiten, gleichgelagerten Verstoß bei dem älteren Herren handelt, muss dieser nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1000 Euro sowie 3 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg rechnen.

