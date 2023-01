Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: 42-Jährige alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr wurde eine 42-jährige VW-Lenkerin in der Leonberger Straße in Weissach-Flacht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei der Fahrzeugführerin deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Weiterhin machte sie einen verwirrten Eindruck und konnte den Anweisungen der Beamten nur schwer folgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, was für die Frau eine Blutentnahme zur Folge hatte. Zudem stellte sich heraus, dass die 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem 25-jährigen Beifahrer des VW wurden im Zuge der Verkehrskontrolle kleine Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Die 42-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis und der 25-Jährige mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu rechnen.

