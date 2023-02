Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Seit November bei Nieste vermisster 55-Jähriger tot in Wald gefunden; keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Am Sonntagmittag rief ein Waldbesucher die Polizei in den Kaufunger Wald, da er in einem äußerst unwegsamen Bereich eine Leiche entdeckt hatte. Wie die weiteren Ermittlungen und die am gestrigen Dienstag durchgeführte Obduktion des Verstorbenen ergaben, handelt es sich um den seit November vermissten 55-Jährigen aus Sachsen, der einen Zweitwohnsitz in Kassel hatte. Hinsichtlich der Todesursache liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der 55-Jährige war Mitte November als vermisst gemeldet und sein Pkw kurze Zeit später auf dem Wanderparkplatz "Königsalm" bei Nieste entdeckt worden. Die polizeiliche Suche nach dem Vermissten, bei der auch ein Polizeihubschrauber, Mantrailer-Hunde und später Leichenspürhunde zum Einsatz kamen, führte leider nicht zum Erfolg. Traurige Gewissheit brachte nun die Mitteilung des Waldbesuchers am Sonntag.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das am 18.11.2022 von der Polizei Kassel mit einer Pressemitteilung veröffentlichte Foto des 55-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

