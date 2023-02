Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen Holzhalle im Reinhardswald in Brand: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardswald (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochmorgen wurden Feuerwehr und Polizei von einem Forstmitarbeiter zum Brand einer forstwirtschaftlich genutzten Holzhalle im Reinhardwald gerufen. In dem Waldstück zwischen Holzhausen und Veckerhagen hatten Unbekannte die Halle, die etwa zwei Kilometer östlich der Landesstraße liegt und als Unterstand für Arbeitsgeräte und -material dient, an mehreren Ecken angesteckt. Dadurch waren Holzlatten der Verkleidung und Balken der Halle in Brand geraten, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Wie die am Brandort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, hatten der oder die Täter zuvor am Parkplatz "Roter Stock" einen Bauwagen aufgebrochen und zwei Gasflaschen sowie eine Farbsprühdose entwendet. Diese hatten sie im weiteren Verlauf zu der Holzhalle im Wald gebracht und zum Anzünden der Holzverkleidung benutzt. Die Tatzeit der Brandstiftung und des Einbruchs in den Bauwagen liegt zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand werden nun durch die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch oder dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell