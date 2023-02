Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mädchen (11) bei Unfall in Gau-Algesheim schwer verletzt

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, 01. Januar 2023, um 16.35 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Gau-Algesheim auf der Bahnhofstraße in Gau-Algesheim und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei kollidierte er mit der von links kommenden, bevorrechtigten 11-jährigen Radfahrerin, die den Gehweg befuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und verkeilte sich mit ihrem Fahrrad unter dem Stoßfänger. Die 11-jährige kann kurze Zeit später durch den Autofahrer befreit werden und wird schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell