Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Personenkontrolle - Jugendlicher führt Teleskopschlagstock und Pfefferspray mit sich

Ingelheim (ots)

Am 30.01.23 gegen 22:30Uhr wird im Rahmen einer Fußstreife im Bereich der Bahnhofsunterführung in Ingelheim ein 17-jähriger Jugendlicher einer Personenkontrolle unterzogen und durchsucht. Dabei können ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray aufgefunden werden. Die Gegenstände werden anschließend sichergestellt. Der Jugendliche erhält im Anschluss an die Kontrolle einen Platzverweis für den Bahnhof und die Neue Mitte in Ingelheim. Des Weiteren wird gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

