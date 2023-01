Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Feuerwehreinsatz wegen brennendem Toaster

Ingelheim (ots)

Am Sonntagabend erging über die Feuerwehr die Mitteilung über einen aktuellen Zimmerbrand in Gau-Algesheim. Vor Ort konnten die Bewohner des Anwesens unverletzt vor dem Objekt angetroffen werden. Nach eigenen Angaben habe der Sohn im EG eine starke Rauchentwicklung festgestellt, weshalb man umgehend das Haus verlassen habe. Nach Durchlüftung des Objekts konnte durch die FFW der Toaster in der Küche im EG als Brandursache bestimmt werden. Hier dürfte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Es entstand weder Gebäude- noch Personenschaden. Die Feuerwehr Gau-Algesheim befand sich mit 33 Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell