Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand einer Gartenhütte

Ingelheim (ots)

Am 26.01.2023 um 20.50 Uhr ging die Mittelung über den Brand einer Hütte in Ingelheim in der Eisenacher Straße ein. Als die eingesetzten Polizeibeamten wenige Minuten später dort eintrafen stellten sie fest, dass ein Gartenhaus im Garten eines Einfamilienhauses unter Vollbrand stand. Kurze Zeit später traf auch die Feuerwehr Ingelheim ein, die sofort mit den Löscharbeiten begann. Die Bewohner des betroffenen Anwesens sowie die direkten Nachbarn wurden vorsorglich aus ihren Häusern evakuiert, da ein Übergreifen auf die Wohnhäuser nicht auszuschließen war. Gegen 23.40 Uhr war der Brand gelöscht. Ein Gartenhaus samt Anbau sind dem Brand fast vollständig zum Opfer gefallen. Ein Gewächshaus sowie eine Gartenhütte des Nachbaranwesens wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personenschäden sind keine zu verzeichnen. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bezüglich der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.

