POL-VK: Unbekannter versucht Zigarettenautomaten zu sprengen

Völklingen (ots) - Völklingen. Am Dienstagvormittag wurde erneut eine größere Menge an Altreifen am Waldrand gegenüber des Wildparks gefunden. Die Altreifen wurden dort illegal entsorgt. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- ESD Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/2020 E-Mail: ...

