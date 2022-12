Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Erneut Altreifen illegal entsorgt

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Dienstagvormittag wurde erneut eine größere Menge an Altreifen am Waldrand gegenüber des Wildparks gefunden. Die Altreifen wurden dort illegal entsorgt. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

