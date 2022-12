Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schlägerei in der Innenstadt

Völklingen-City (ots)

Völklingen-City. Ein Streit über verschiedene Musikwünsche in einer Gaststätte in der Innenstadt von Völklingen eskalierte zwischen vier Personen am frühen Morgen des 03.12.2022. Hierdurch kam es zu einer Schlägerei unter Beteiligung von ca. 15 Personen. Im Verlauf dieser Schlägerei wurden zwei männliche Personen verletzt und die Fensterscheibe der Gaststätte eingeschlagen. Die beiden Kontrahenten wurden jeweils mit einem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Einer der beiden Verletzten wies oberflächliche Schnittverletzungen auf, der andere erlitt eine Platzwunde. Die Streitigkeiten konnten aufgrund der Vielzahl von Personen und der aggressiven Grundstimmung nur mit einem großen Polizeiaufgebot unterbunden werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

