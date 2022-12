Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

Völklingen-City (ots)

Völklingen-City. Am Nachmittag des 02.12.2022 ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Kühlweinstraße/ Moltkestraße. Während ein Ford Focus, besetzt mit drei Personen, darunter ein vierjähriges Kind, verkehrsbedingt am genannten Kreisverkehr in Fahrtrichtung Innenstadt anhält, kommt aus entgegengesetzter Richtung ein VW Golf angerauscht. Dieser fährt ungebremst über den Kreisverkehr und kracht in den stehenden Ford Focus hinein. Durch den Verkehrsunfall werden die Insassen des Ford Focus leicht verletzt. Den Fahrer des VW Golf erwartet daher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Aber damit nicht genug. Er war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daher muss er sich auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell