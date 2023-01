Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit leicht verletzter 16-jährigen Kleinkraftrad-Fahrerin

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 25.01.2023 gegen 15:00Uhr befährt die 83-jährige PKW-Fahrerin die Binger Straße aus Richtung Keltenweg kommend in Fahrtrichtung Römerstraße in Ingelheim und hält zunächst am dortigen Stop-Schild. Die 16-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin befährt die Binger Straße aus Richtung Griesmühle und beabsichtigt die abknickende Vorfahrtstraße nach links in die Römerstraße zu befahren. Die 83-Jährige übersieht die 16-Jährige, fährt in die Einmündung ein und es kommt zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige stürzt daraufhin und verletzt sich nach ersten Erkenntnissen am Bein. Die PKW-Fahrerin kollidiert anschließend noch mit einem hinter der Fahrbahn im Grünstreifen liegenden Stein und steht unter Schock. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Die 16-Jährige wird durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik nach Mainz verbracht.

