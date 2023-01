Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (104) Tödlicher Arbeitsunfall bei Abrissarbeiten - Konkretisierung des Unfallhergangs

Dinkelsbühl (ots)

Wie am Sonntag (22.01.2023) mit Meldung 97 berichtet, ereignete sich am Freitagnachmittag (20.01.2023) ein tödlicher Arbeitsunfall während Abrissarbeiten an einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach). Nun kann der Unfallhergang konkretisiert werden.

Gegen 13:15 Uhr war unter anderem ein 60-jähriger Mann mit Abrissarbeiten eines landwirtschaftlichen Anwesens im Gemeindeteil Fürnheim beschäftigt. Der 60-Jährige stürzte hierbei jedoch nicht wie mit Meldung 97 berichtet durch das Dach des Anwesens, sondern verrichtete Arbeiten auf einem Holzbalken, welcher sich unterhalb des Daches befand.

Von dort stürzte er aus noch nicht geklärter Ursache circa fünf Meter in die Tiefe auf einen Betonboden. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er trotz umgehend eingeleiteter notärztlicher Versorgung noch vor Ort verstarb.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens.

