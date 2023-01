Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ohne Führerschein einen Unfall verursacht

Ingelheim (ots)

Am Samstag 14.01.2023 gegen 11.45Uhr kollidierte eine 55-jährige Wiesbadenerin mit ihrem PKW beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stauferring in Ingelheim mit einem anderen PKW. Die Unfallverursacherin gab zunächst gegenüber ihrer Unfallgegnerin und der Polizei falsche Personalien an. Anhand ihrer Äußerungen bemerkten Polizeibeamten dies jedoch schnell und konnten die richtigen Personalien der Verantwortlichen ermitteln. Hierbei stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Unfallverursacherin erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, gegen die Halterin des Fahrzeuges wird ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

