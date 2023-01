POL-PIING: Alkohol am Steuer

Ingelheim am Rhein (OT Heidesheim) (ots) - Am 30.12.2022 wird durch den Geschädigten eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei Ingelheim gemeldet. Demnach sei sein geparkter PKW, in der Nacht vom 29.12.2022 auf den 30.12.2022, in der Mainzer Straße 121 in Ingelheim am Rhein (OT Heidesheim) beschädigt worden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher unerkannt die Unfallörtlichkeit. Am geschädigten PKW entstand ein Sachschaden ...

