Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in den Winterzirkus

Ingelheim am Rhein (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 30.12.2022 auf den 31.12.2022 in den Weihnachtszirkus in Ingelheim am Rhein eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen wurde hierbei die Scheibe zum Kassenwagen des Zirkus eingeschlagen und Bargeld entwendet.

Des Weiteren wurde aus einem im Zirkuszelt befindlichen Verkaufswagen, eine Kasse mit Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Die Kasse konnte im Rahmen der Tatortabsuche im Nahbereich entleert aufgefunden werden.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell