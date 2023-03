Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Fahrkartenautomaten an - Zeugen gesucht

Vlotho (ots)

(jd) Dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn Kommunikationstechnik fiel am Mittwoch (8.3.) auf, dass Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Bahnsteig des Vlothoer Bahnhofs angegangen haben. Gegen 12.45 Uhr stellte der Mann fest, dass der oder die unbekannten Täter mutmaßlich ein Werkzeug nutzen, um gewaltsam die im Automaten verbaute Bargeldkasse zu entwenden. In der Kasse befand sich Bargeld in vierstelliger Höhe. Bereits einige Tage zuvor kam es zu einem Zwischenfall an diesem Automaten: Hier hatten ebenfalls bisher unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten massiv beschädigt, sodass ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand. Ob und inwieweit die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die am Bahnhof etwas Auffälliges beobachtet haben, oder Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell