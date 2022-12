Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rechts überholt und Unfall verursacht

Bad Salzungen (ots)

Anm 28.12.2022, 10.55 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 62 in Hämbach ein Vekehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines PKW Opel kam aus Kaiseroda und fuhr auf die B62 in Richtung Hämbach. Der 29-jährige Fahrer eines Audi fuhr zu diesem Zeitpuinkt auf der Bundesstraße 62 in Richtung Hämbach. Durch das Einscheren des Opels fühlte sich Audi-Fahrer genötigt zu bremsen. Auch am Ortseingang musste der Opel erneut abbremsen. Das ärgerte wiederum den Audi- Fahrer und er überholte an der Bushaltestelle den Opel auf der rechten Seite. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision der beiden Autos und es entstand Sachschaden. Gegen Audi-Fahrer wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Pesonen, die zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695- 551 0.

