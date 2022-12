LPI-SHL: Dieseldiebe unterwegs

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter hatten am 28.12.2022 gegen 23:10 Uhr in ein leerstehendes Wohnhaus in der Bachstraße in Hildburghausen Böller gezündet. Durch die Explosion dieser, gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern oder zur Tat selbst machen können. Sachdienliche Hinweise nimnmt die Polizei ...

