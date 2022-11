POL-KR: Polizei fasst Einbrecherpaar auf der Flucht

Krefeld (ots) - Am Montagmorgen (21. November 2022) hat ein 32-jähriger Autobesitzer gegen 6:30 Uhr einen Dieb an der Schwertstraße auf frischer Tat erwischt. Der Mann hatte die Seitenscheibe seines Pkw eingeschlagen und ein Mobiltelefon aus dem Innenraum entwendet. Als er den Mann entdeckte und ansprach, erhob dieser einen Schraubendreher, hielt ihn in die Richtung des 32-Jährigen und flüchtete mit einem roten ...

