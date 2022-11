Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dieb auf frischer Tat erwischt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagmorgen (21. November 2022) hat ein 32-jähriger Autobesitzer gegen 6:30 Uhr einen Dieb an der Schwertstraße auf frischer Tat erwischt. Der Mann hatte die Seitenscheibe seines Pkw eingeschlagen und ein Mobiltelefon aus dem Innenraum entwendet. Als er den Mann entdeckte und ansprach, erhob dieser einen Schraubendreher, hielt ihn in die Richtung des 32-Jährigen und flüchtete mit einem roten Damenrad in Richtung Dießemer Straße. Eine Spaziergängerin informierte die Polizei. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Der Täter ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hat eine hagere Statur und ein "europäisches Aussehen". Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Kapuze und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (396)

