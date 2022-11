Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Autofahrer bei Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (19. November 2022) war ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 5:35 Uhr auf der Hans-Günther-Sohl-Straße in Richtung Anrather Straße unterwegs. Ein weißer Lkw fuhr in Schlangenlinien auf ihn zu, überquerte den Mittelstreifen und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert und prallte gegen einen geparkten Lkw. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der weiße Lkw flüchtete ohne anzuhalten von der Unfallstelle und touchierte dabei einen ebenfalls geparkten Lkw am Straßenrand.

An dem Fluchtfahrzeug konnte der 50-Jährige polnische Kennzeichen erkennen. Zudem soll das Fahrzeug "lang" gewesen sein, also könnte es einen Auflieger gezogen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (394)

