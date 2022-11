POL-KR: Verkehrskontrollen an der Grotenburg

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (16. November 2022) hat die Polizei in mehreren Tempo-30-Zonen im Bereich von Schulen und Baustellen acht Stunden lang die Geschwindigkeit von Autos gemessen: auf der Hülser Straße, dem Ostwall, der Moerser Straße, Am Badezentrum, auf der Friedrich-Ebert-Straße und der Kölner Straße. Das Ergebnis: 4302 Autos wurden gemessen, davon ...

mehr