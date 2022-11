Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Radfahrer bei Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (14. November 2022) war ein 21-jähriger Radfahrer auf dem Steeger Dyk in Richtung Tönisvorster Straße unterwegs. Als er gegen 8:30 Uhr die Schulstraße überquerte, stieß er mit einer roten Mercedes A-Klasse zusammen. Durch den Aufprall wurde er auf die Motorhaube geladen und stürzte von dort zu Boden. Die Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Dieser gab an, dass er das Kennzeichenfragment "KR-A" ablesen konnte. Zudem beschrieb er die Frau am Steuer als 40 bis 50 Jahre alt, mit lockigen blonden Haaren und bekleidet mit einem dunklen, vermutlich grünen Oberteil.

Die Polizei bittet die Fahrerin und Zeugen, sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (389)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell