Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Einbrüche am Wehrhahnweg - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (12. November 2022) kam es im Stadtteil Fischeln in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 21 Uhr zu drei Einbrüchen am Wehrhahnweg. In allen drei Fällen sind die Einbrecher von der Rückseite der Mehrfamilienhäuser über die Balkone geklettert und haben Fenster oder Türen aufgehebelt. Anschließend durchwühlten sie die Wohnungen und flüchteten auf demselben Weg, über den sie sich Zutritt verschafft hatten. In einer der Wohnungen überraschte der 33-jährige Bewohner die Täter und meldete der Polizei gegen 19:50 Uhr drei dunkle Gestalten, die er nicht näher beschreiben konnte. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (386)

