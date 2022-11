Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (11. November 2022) wurde einem 54-jährigen Krefelder in der Innenstadt die Geldbörse geraubt. Der Krefelder befand sich gegen 22.35 Uhr im Bereich der Kreuzung Südwall / Neusser Straße, als er von einem bislang Unbekannten angesprochen und nach Kleingeld gefragt wurde. Nachdem der Krefelder seine Geldbörse aus der Hosentasche geholt hatte, wurde er von zwei weiteren bislang unbekannten Männern von hinten angegriffen. Im Verlauf der sich anschließenden Auseinandersetzung wurde der Geschädigte geschlagen und am Boden liegend getreten. Die Täter raubten ihm seine Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ergebnislos. Zur Beschreibung der Tatverdächtigen konnte lediglich angegeben werden, dass sie alle zwischen 170 und 180 cm groß waren und dunkle Haare hatten. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (385)

