POL-KR: Unfall auf der Obergath: Polizei sucht Beteiligten

Krefeld (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld sucht die Polizei öffentlich mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die am 25. März 2022 in ein Reihenhaus eingebrochen waren. Die beiden Männer hatten sich gegen 20 Uhr nach Aufbrechen eines Gartentores Zugang zu dem Garten verschafft und waren dann durch einen Wintergarten in das Haus eingedrungen. Hier hatten Sie Schmuck und Bargeld entwendet. ...

