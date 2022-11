Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrerflucht nach Unfall mit Verletztem: Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Ein 53-Jähriger ist von einem Transporter verletzt worden - der Fahrer hat sich danach vom Unfallort entfernt. Der Mann ging am Freitag (4. November 2022) in Oppum gegen 6:30 Uhr die Straße "Weiden" auf eine Unterführung auf Höhe der Straße "Trift" zu, als der Transporter von hinten an ihm vorbeifuhr und ihn vermutlich mit seinem Rückspiegel touchierte. Er fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Transporter war weiß und hatte ein Neusser Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (381)

