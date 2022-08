Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Bäckereifabrik

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter über das Dach Zutritt in die Räumlichkeiten einer Bäckereifabrik in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt. Im weiteren Verlauf wurden Büroräume durchsucht, eine Kasse aufgehebelt und gewaltsam zwei Tresore geöffnet. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

