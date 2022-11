Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei misst in Tempo-30-Zonen: 437 Autos fuhren zu schnell

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (16. November 2022) hat die Polizei in mehreren Tempo-30-Zonen im Bereich von Schulen und Baustellen acht Stunden lang die Geschwindigkeit von Autos gemessen: auf der Hülser Straße, dem Ostwall, der Moerser Straße, Am Badezentrum, auf der Friedrich-Ebert-Straße und der Kölner Straße.

Das Ergebnis: 4302 Autos wurden gemessen, davon waren 437 zu schnell unterwegs. Spitzenreiter waren zwei junge Männer: Einer wurde mit 62 Kilometern pro Stunde geblitzt: Ihn erwartet ein Punkt in der Verkehrssünderdatei und eine Geldbuße von 180 Euro. Der andere fuhr auf der Hülser Straße mit 61 Kilometern pro Stunde und mit dem Smartphone in der Hand durch die Messstelle. Er muss mit zwei Punkten in Flensburg und 280 Euro Geldbuße rechnen. Viel drastischer wären die Folgen bei einem Unfall: Wer statt mit 30 mit 60 fährt, verlängert seinen Anhalteweg von 18 auf 54 Meter - ein Unterschied, der für ein auf die Straße laufendes Kind schnell tödlich enden.

