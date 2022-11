Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Techniker bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Krefeld (ots)

Zwei Männer, die sich als Mitarbeiter einer Mobilfunkfirma ausgegeben haben, haben eine 82-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen. Sie hatten sich mit falschen Ausweisen und unter dem Vorwand, den Fernseher überprüfen zu müssen, Zugang verschafft. Während einer der Männer sich von der Seniorin im Wohnzimmer ihr Fernsehgerät zeigen ließ, durchsuchte der andere ihr Schlafzimmer und entwendete Schmuck.

Wer hat am Montag (14. November 2022) gegen 14:30 Uhr auf der Ispelsstraße zwei verdächtige Männer beobachtet? Sie sind rund 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und haben beide braunes Haar. Einer war korpulent, der andere schlank. Sie sprachen akzentfrei Deutsch. Hinweise bitte an die Polizei unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Polizei informiert auch im Internet über die gängigen Betrugsmaschen an Senioren und gibt Verhaltenstipps: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

(390)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell