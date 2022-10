Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Falsche Polizeibeamte - Abholer festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (20.10.2022) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der bei der bekannten Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" als Abholer fungiert haben soll. Telefontrickbetrüger riefen am Mittwoch (19.10.2022) gegen 17.00 Uhr einen 84-jährigen Senior aus Freiberg an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie erzählten von einer festgenommenen Einbrecherbande, bei der man einen Zettel mit seinem Namen gefunden habe. Um das Vermögen zu schützen, wurde der Mann aufgefordert, mehrere Tausend Euro von der Bank abzuheben. Da diese bereits geschlossen war, wollten sich die Betrüger nochmal am nächsten Tag nach der erfolgten Geldabhebung melden. Im Laufe des Abends hatte der 84-Jährige Kontakt zu seiner Tochter, wobei der Schwindel schließlich aufflog. Alarmierte Polizisten nahmen am Folgetag einen 27-Jährigen fest, der gegen 13.00 Uhr eine vor dem Haus deponierte Tasche abholen wollte. Der 27 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am Freitag (21.10.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

