LPI-G: Polizei Gera stoppt alkoholisierten Autofahrer

Gera (ots) - Gera: Aus dem Hinterhof eines Wohnhauses in der Straße Ziegelberg entwendete ein bislang noch unbekannter Dieb, in der Zeit vom 25.08.2022, 22.00 Uhr - 28.08.2022, 13.00 Uhr, zwei E-Bikes der Marke Corratec. Insgesamt entstand so ein Beuteschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV) ...

