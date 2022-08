Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungehaltener Besucher in der LPI Gera

Gera (ots)

Gera: Ein 39-jähriger Mann aus Gera sorgte am frühen Sonntagmorgen (28.08.2022) mit einem Abstecher in die LPI Gera für Aufsehen. Als der Mann gegen 01.10 Uhr den Eingangsbereich der Polizeidienststelle in der Theaterstraße betrat, forderte er von einem Polizeibeamten zunächst Zigaretten und einen Autoschlüssel. Als seinen Forderungen nicht entsprochen wurde, schlug der Mann gegen eine Scheibe und zeigte den Hitlergruß. Gegen den sichtlich alkoholisierten und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Mann wurde in der Folge Anzeige erstattet und er erhielt einen Platzverweis. (JMV)

