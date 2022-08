LPI-G: Schlägerei bei Geburtstagsfeier

Serbitz (ots) - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag brachen Unbekannte in das Sportlerheim ein und durchwühlten mehrere Schränke, nachdem am Vortag eine Schulanfangsfeier dort stattgefunden hat. Über mögliches Beutegut konnten zunächst keine konkreten Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

mehr